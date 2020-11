Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca traficul de calatori de pe Aeroportul Internațional Chișinau a scazut considerabil pe fondul masurilor restrictive adoptate de mai multe state, unii cetațeni nu renunța la incercarile de a transporta ilicit țigari. Este și cazul unui conațional, care a vrut sa zboare la Londra cu peste 10…

- Politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunse in patru mijloace de transport conduse de trei cetațeni turci și un roman, 70 de persoane din Turcia, India și Siria, care au incercat sa treaca ilegal granita in Ungaria. In grupul celor care doreau sa treaca ilegal frontiera…

- A creat un imperiu de miliarde de dolari și a ales sa-și doneze aproape intreaga avere pentru a-i sprijinii pe cei aflați in dificultate. Chuck Feeney este un miliardar care a ales sa-și cheltuie banii așa cum nu mulți in poziția sa ar face-o, prin donații.

- Invitat in platoul emisiunii ”Star Matinal”, de la Antena Stars, Nicu Paleru a vorbit despre viața de dincolo de scena, dar mai ales, despre greutațile pe care le-a indurat. Cum a reușit sa treaca artistul peste probleme?

- Horoscop 17 septembrie 2020. Peștii au tot mai multe necazuri în relațiile cu cei din jur. Berbec Ai multe de facut la serviciu. Relațiile colegiale sunt distorsionate, de aceea bazeaza-te doar pe forțele tale și ocupa-te numai…

- Patru cetateni din Algeria si Maroc au fost depistati in cursul noptii aproape de granita, in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pentru a ajunge in Germania, a informat, marti, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea. Potrivit comunicatului,…

- Un pompier care a incercat sa o salveze pe prințesa Diana, dupa accidentul in urma caruia ea și-a pierdut viața, a dezvaluit care au fost ultimele ei cuvinte catre el, precum și motivul pentru care el s-a așteptat ca ea sa supraviețuiasca.

- Sapte cetateni sirieni care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria au fost depistati, in noaptea de vineri spre sambata, de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac. "In data de 29.08.2020, in jurul orei 2,00, politistii din cadrul Sectorului…