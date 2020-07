Stiri pe aceeasi tema

- Prevazut initial in primavara, turneul fusese amanat pentru sfarsitul verii, insa instantele conducatoare ale handbalului au considerat in final ca nu sunt intrunite conditiile pentru derularea sa. Citeste si Romania nu va avea campioana la handbal in 2020. Cine va participa in Champions League…

- Dupa ce Netflix a anunțat ieri faptul ca noul sezon, al cincilea, iși va lansa prima parte pe 21 august, astazi platforma de streaming a anunțat ca Lucifer va avea și un aș șaselea sezon. Acesta va fi „Ultimul, ultimul”, așa cum scrie in descierea anunțului. In momentul in care Netflix a preluat drepturile…

- Comitetul Executiv UEFA a anunțat astazi, 17 iunie, datele de disputare ale jocurilor care vor stabili ultimele 4 participante la Campionatul European din vara viitoare. Astfel, partida pe care tricolorii o au programata in semifinala play-off-ului, in Islanda, va avea loc pe 8 octombrie 2020. In cazul…

- Deși sezonul 5 nu a fost inca lansat de Netflix și nici nu cunoaștem momentan o data de lansare, producatorii show-ului par a pregati sezonul 6 al serialului Lucifer, care, probabil, va fi și ultimul. Tom Ellis pare a se fi ințeles in sfarșit cu realizatorii serialului „Lucifer”, acesta semnand un pre-contract…

- LUCIFER este, fara indoiala, unul din show-urile extrem de iubite de catre public. Ei bine, daca va mai amintiți, toamna trecuta Netflix a confirmat faptul ca serialul a fost „salvat” și ca acesta va avea un sezon 5. Oamenii de pe internet au speculat ca va exista și un sezon 6, dar nu exista date...…

- Clubul Borussia Dortmund, aflat pe locul al doilea in Bundesliga la momentul suspendarii campionatului german de fotbal, se teme ca va fi in dezavantaj daca sezonul se va relua cu portile inchise, pentru ca va pierde sustinerea importanta a fanilor, relateaza DPA. Sezonul din Germania a fost intrerupt…

- Clubul Borussia Dortmund, aflat pe locul al doilea in Bundesliga la momentul suspendarii campionatului german de fotbal, se teme ca va fi in dezavantaj daca sezonul se va relua cu portile inchise, pentru ca va pierde sustinerea importanta a fanilor, relateaza DPA. Sezonul din Germania a fost intrerupt…

- Surse apropiate proiectului au confirmat ca Jon Favreau a inceput sa scrie al treilea sezon „de ceva vreme" si ca departamentul artistic, condus de Doug Chiang, vicepresedinte si director de creatie al Lucasfilm, realizeaza „de cateva saptamani" conceptele pentru sezonul al treilea. Aceste informatii…