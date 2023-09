Cine joacă în noul serial “Bravo, tată!”, de la Antena 1 Cine joaca in noul serial “Bravo, tata!”, de la Antena 1 Noul serial de pe Antena 1, “Bravo, tata!”, spune povestea a patru barbați care provin din medii complet diferite. Ei devin prieteni prin prisma faptului ca copiii lor frecventeaza aceeași gradinița. Unul este influencer, altul este un vaduv intelectual, altul un casnic intreținut, iar cel de-al patrulea un baiat de moda veche ce vinde haine și parfumuri din portbagajul mașinii. Ei ajung sa treaca impreuna prin tot felul de intamplari și situații. „In viața reala am trecut prin multe situații pe care voi le veți vedea in serial. Cred ca… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- Antena 1 continua seria surprizelor pe care le-a pregatit telespectatorilor pentru aceasta toamna cu o noua producție. “Bravo, tata!” este un serial de comedie ce ii are ca protagonisti pe Razvan Fodor, Liviu Varciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel.

