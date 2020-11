Stiri pe aceeasi tema

- In perioada urmatoare, pe langa „Kajtus vrajitorul", pe pagina ICR din New York vor putea fi urmarite si spectacolele „Printul fericit" si „Cind visam", acestea urmand sa fie programate in luna noiembrie, respectiv, decembrie. „Sunt trei dintre cele mai reprezentative productii ale noastre, abordari…

- Deși este pandemie și sunt restricții de calatorie transcontinentala, Teatrul Luceafarul Iași joaca in acest sfarșit de saptamana tocmai la New York! Institutul Cultural Roman din metropola americana a selectat pentru un program special destinat promovarii teatrului autohton și trei dintre producțiile…

- Incep filmarile pentru sezonul 3 din Pose, insa pandemia schimba un detaliu important! Motiv de bucurie pentru fanii Pose. Vor incepe curand filmarile pentru cel de-al treilea sezon al serialului. Mai exact, pe data de 7 octombrie la New York, dupa cum anunța presa internaționala. Trebuie menționat…

- Un summit privind pandemia de COVID-19, cu prezenta fizica, este avut in vedere la New York inainte de sfarsitul anului de Adunarea Generala a ONU. Anuntul a fost facut ieri de noul presedinte al acestei instante, Volkan Bozkir, potrivit Agerpres. Fostul ministru turc a afirmat, in cursul unei conferinte…

- Ce știm despre noul Gossip Girl Fanii Gossip Girl sunt in al noualea cer. Continuarea indragitului serial se va lansa pe HBO Max. De asemenea, sunt bucuroși sa afle ca vocea lui Gossip Girl va ramane neschimbata. Mai exact, Kristen Bell a acceptat sa fie narator al poveștii in noul serial. Povestea…

- Sorana Cirstea (30 de ani, 77 WTA) joaca in turul 3 de la US Open cu Karolina Muchova (24 de ani, 26 WTA), azi, in jurul orei 19:30. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport. ...

- US OPEN 2020. In absența Simonei Halep, Romania va fi reprezentata la New York de Irina Begu, Sorana Cirstea, Patricia Țig și Mihaela Buzarnescu. Pe tabloul masculin al US Open nu avem niciun reprezentant, in schimb la feminin sunt prezente patru "tricolore", fara Simona Halep insa, numarul 2 mondial…

- Regizorul Martin Scorsese, dupa ce a triumfat cu superproductia „The Irishman“ (2019) pentru Netflix, s-a orientat spre alt gigant de streaming. De data aceasta Apple TV+, cu care a semnat un acord global pentru a produce si a realiza diferite seriale si filme, potrivit Agerpres. Scorsese a incheiat…