Cine își bate joc de banii publici? La ordinea zilei sunt cererile tot mai numeroase de creșteri de salarii, pensii și scheme de ajutorare pentru categorii sociale și profesionale tot mai diverse, pe fondul unei inflații galopante. Cauzata de deciziile proaste ale liderilor locali și mondiali din ultimii 20 de ani și accentuata de razboiul din Ucraina. Unde se gasesc banii? In […] The post Cine iși bate joc de banii publici? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada ne intrebam tot mai das: in ce sa investim banii ciștigați cu greu, pentru a nu-i pierde, pe fondul conflictului militar in creștere dintre Ucraina și Federația Rusa. Așadar, haideți sa vedem: in lexiconul piețelor financiare exista un astfel de concept ca "active de protecție". Cu…

- Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei va acorda Republicii Moldova un grant in valoare de 900 de mii de euro. Banii vor fi utilizați pentru acoperirea retroactiva a cheltuielilor suportate de catre sistemul de sanatate din țara noastra in vederea acordarii asistenței medicale refugiaților din Ucraina,…

- La mai bine de jumatate de secol dupa ce cangrena i-a afectat picioarele pana la șolduri și toate degetele, Hryhoriy Yanchenko, un pensionar din Ucraina, s-a alaturat rezistenței țarii sale la invazia și ocupația rusa. Acum, in varsta de 75 de ani, iși imbraca tricoul cu dungi albastre și bereta albastra…

- Este pentru prima data cand tu votezi proiectele care sa fie finantate de la bugetul local. Inscrie te pe platforma "Tu decizi pentru Constanta" si poti participa la realizarea proiectelor care vor transforma orasul. Vino cu idei si initiative care pot rezolva problemele cu care te confrunti.Florin…

- Statele Unite ale Americii (SUA) vor anunta un nou ajutor militar de aproximativ 3 miliarde de dolari Ucrainei pentru a marca Ziua Independentei sale, dar si sase luni de conflict, a indicat marti un responsabil american, scrie AFP. Casa Alba ar trebui sa anunte oficial acest ajutor miercuri, in aceeasi…

- Armata ucraineana are acces rapid la imagini satelitare extrem de precise in razboiul cu Rusia gratie unei campanii de strangere de fonduri, informeaza dpa, citata de Agerpres.Potrivit unui contract cu furnizorul finlandez ICEYE, guvernul ucrainean are permisiunea de a folosi un satelit radar non-stop…

- Armata ucraineana are acces rapid la imagini satelitare extrem de precise in razboiul cu Rusia gratie unei campanii de strangere de fonduri, informeaza dpa. Potrivit unui contract cu furnizorul finlandez ICEYE, guvernul ucrainean are permisiunea de a folosi un satelit radar non-stop care ofera imagini…