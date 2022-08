Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul legilor pe aparare și siguranța naționala va fi gata pana la sfarșitul acestei luni, a cerut premierul Nicolae Ciuca ministerelor responsabile, in ședința de guvern de miercuri. Proiectele de legi trebuie intocmite, in cadrul Guvernului, doar de MApN și MAI eventual, pentru ca serviciile secrete…

- Premierul Italiei, Mario Draghi, si-a prezentat oficial demisia, joi dimineata, cu ocazia intalnirii cu presedintele Sergio Mattarella. El va ramane, insa, la conducerea Guvernului interimar pana la organizarea alegerilor parlamentare anticipate, in septembrie sau octombrie. Potrivit Reuters, pemierul…

- Fermierii cer Guvernului, intr-o scrisoare deschisa, sa declare stare de calamitate din cauza secetei severe și a arșiței in toate zonele unde mai mult de jumatate din suprafața cultivata este afectata. Ei susțin ca sunt județe in care culturile de toamna sunt afectate pana la 80%. Alianta pentru Agricultura…

- Presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania, Florin Jianu, a declarat, luni, la Palatul Victoria, dupa consultarile pe modificarile la Codul Fiscal, cu premierul Nicolae Ciuca si cu membrii Guvernului, ca reprezentanții mediului de afaceri au cerut ca masurile sa intre in vigoare la…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a criticat, marți seara la Romania TV, acțiunile ministrului Energiei, dar și pe cele ale Guvernului, in privința reducerii consumului de gaze in iarna care urmeaza. Tudose a spus ca in opinia sa, unii romani vor muri de frig, iar alții pentru ca nu vor mai avea bani…

- UPDATE. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, miercuri, dupa sedinta grupului parlamentar PNL din Senat, ca, in urma unor discutii, Florin Citu si-a dat demisia de la sefia Senatului. El a precizat ca discutiile au vizat activitatea guvernamentala si parlamentara, responsabilitatea PNL si nevoia…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, la inceputul sedintei Guvernului, ca la nivelul fiecarui minister va trebui sa se asigure reducerea cheltuielilor la bunuri si servicii cu 10%, fiind vorba despre masuri asumate la nivel politic si care trebuie puse in aplicare la nivelul Executivului. Despre…

- Belgia este prima tara care a introdus carantina obligatorie de 21 de zile pentru pacientii infectati cu variola maimutei, dupa ce a raportat 4 cazuri pozitive in ultima saptamana, relateaza Politico. Autoritatile sanitare belgiene au luat decizia vineri, potrivit presei belgiene. Persoanele care au…