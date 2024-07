Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu a anunțat. Alegerile prezidentiale ar trebui sa aiba loc in toamna acestui an, iar presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sta cel mai bine in sondaje, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, noteaza Agerpres . „O sa stim mai multe lucruri maine. Maine avem o sedinta…

- Alegerile prezidentiale in Iran vor fi decise pe 5 iulie, cand se vor confrunta in turul doi un candidat „reformator”, Massoud Pezeshkian, sustinator al calmarii tensiunilor cu SUA si cu celelalte state occid...

- Mircea Geoana a transmis, intr-un interviu pentru Antena 3, ca nu vrea sa fie candidatul PSD la alegerile prezidențiale. „Sunt convins ca va fi anul independenților, proba am avut-o la alegerile locale și europarlamentare,” a declarat Geoana.

- Lucian Romașcanu, purtatorul de cuvant al PSD, a declarat ca alegerile de duminica au demonstrat ca PSD e principala voce in coaliția de guvernare. Potrivit acestuia, candidatul social-democrat va caștiga prezidențialele indiferent cu cine va lupta in turul al doilea. Intrebat despre eventualul tandem…

- Nicolae Ciuca a declarat, joi seara, ca va anunta saptamana viitoare daca va candida la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. „Dupa ce se vor fi incheiat alegerile locale, nu mai este mult, mai putin de trei zile, vom lua o decizie. (…) Dupa aceste alegeri, vom avea analiza pe rezultate, vom…

- Sondajul de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro in mai 2024 a masurat opțiunile de vot ale romanilor pentru turul I al alegerilor prezidențiale, pornind de la o lista care a inclus drept potențiali candidați pe liderii principalelor partide politice și pe Mircea Geoana, respectiv o…

- Frisoane pentru Partidul Comasat Roman, asa cum este alintata coalitia PSD-PNL, dar si pentru George Simion. Un sondaj realizat de INSCOP privind intenția de vot pentru alegerile prezidențiale arata ca Mircea Geoana s-ar afla pe primul loc in primul tur. Pe locul doi se situeaza Marcel Ciolacu. George…

- In vreme ce majoritatea liderilor PSD sugereaza ideea unui candidat comun la alegerile prezidentiale, prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu este de parere ca niciunul dintre cele doua mari partide, PSD si PNL, nu isi poate ”permite” sa nu aiba candidat pentru functia de presedinte al Romaniei, cel…