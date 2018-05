Cine îmi mănâncă pensia? Nu cred in intelepciunea statului roman! Vad zi de zi cat de inapoiat este, cat talent are in a gasi cele mai proaste idei, de a crea cele mai aberante reguli si de a promova in functii cheie oameni care in economia reala nu ar castiga nici macar un concurs pentru un job de paznic de noapte la o toaleta publica. Prin urmare, nici prin cap nu mi-ar trece sa-mi las banii de pensie sa-i cheltuie politicieni obtuzi pe salarii nemuncite si pe pensii nesimtite. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

