Cine îl va îngriji pe Hagi la bătrânețe! ”Aștept să-mi plătească concediile și mesele. Toate” Ajuns la varsta de 57 de ani, Gheorghe Hagi este convins ca va avea un sprijin bun la batranețe. ”Regele” are mari pretenții la cei doi copii ai sai sa-i intoarca grija pe care a avut-o el și Marilena, soția sa, fața de Kira (26 de ani) și Ianis (23 ani). ”Aștept ca la batranețe sa imi plateasca concediile și mesele. Toate, da. Sunt obligați. Depinde cum i-ai educat de mici. Eu am impartașit cu ei asta și cred ca au fost de acord. Pentru ca și noi cand vom ajunge la o varsta mai inaintata, cineva va trebui sa aiba grija de noi, așa cum și noi am avut grija de ei. De aceea eu cred ca nu au uitat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

