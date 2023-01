Cine îl va cuminți pe obraznicul prinț Harry? Reconcilierea dintre prințul Harry cu familia regala britanica ar fi posibila inainte de incoronarea regelui Charles al III-lea. „Va trebui ca toate partile implicate sa fie flexibile, dar acest lucru este posibil, este o situatie ce poate fi reparata”, a declarat o sursa din anturajul suveranului britanic si al printului Harry, citata de The Sun […] The post Cine il va cuminți pe obraznicul prinț Harry? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

