- Un prieten din copilarie și vecin al președintelui american, Joe Biden, pe vremea cand acesta locuia in Scranton, in statul Pennsylvania, i-a cerut public acestuia sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, in urma creșterii puternice a ingrijorarilor in Partidul Democrat ca actualul lider nu mai este…

- Prima dezbatere electorala intre cei doi presupuși candidați americani in cursa prezedențiala, Donald Trump și Joe Biden, a starnit un val uriaș de reacții in presa americana. O tema care starnește interes, și despre care se va vorbi probabil mult timp de acum incolo, este eșecul CNN de a organiza o…

- CNN a scris din nou istorie in aceasta seara, ceea ce se aștepta a fi cea mai importanta dezbatere din istorie, pare ca a fost. Știrea cea mai importanta care vine la aceasta ora din Statele Unite este faptul c?...

- Joe Biden si Donald Trump, care se vor confrunta din nou in scrutinul prezidential american ce va avea loc in noiembrie, au primit recent sprijinul financiar al mai multor miliardari, a informat presa americana, citata vineri de AFP, relateaza Agerpres.

- Tensiunile acerbe și schimburile inverșunate de replici de la distanța intre Joe Biden și Donald Trump se amplifica și ating cote fara precedent, pe masura apropierii datei primei dezbateri prezidențiale, cea mai importanta confruntare directa din ultimii

- Dupa luni de sondaje in statele cheie care aratau ca fostul președinte Trump se indreapta catre victorie in alegerile prezidențiale din SUA, din luna noiembrie, Joe Biden are motive de optimism. Cursa pentru Casa Alba pare sa se schimbe dupa condamnarea penala a lui Donald Trump in dosarul Stormy Daniels.

- Presedintele american, democratul Joe Biden, si rivalul sau, predecesorul sau republican Donald Trump, sunt la egalitate in cursa pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos, difuzat miercuri, transmite Agerpres.

- Donald Trump organizeaza sambata seara o uriasa colectare de fonduri in Florida, un nou episod crucial al luptei pentru donatii mari intre republican si Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, relateaza AFP, inforemaza Agerpres.