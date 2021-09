Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii lui Cițu sunt desemnați azi dupa ce, ieri, Florin Cițu a devenit președinte al PNL. PNL alege noua echipa de conducere, la o zi dupa ce Florin Cițu a devenit președinte al partidului. Congresul PNL l-a ales, sambata, 25 septembrie, pe Florin Cițu ca președinte al partidului. Ludovic Orban, care…

- PNL Diaspora il va sustine, la Congresul din 25 septembrie, pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de presedinte. Colegiul Director al PNL Diaspora a decis, miercuri, cu 29 de voturi pentru si 5 impotriva, sustinerea motiunii "Forta Dreptei", a presedintelui Ludovic Orban, in timp ce motiunea lui Florin…

- Lupta dintre Ludovic Orban și Florin Cițu pentru șefia PNL a declanșat o lupta apriga in randul liberalilor pentru funcții cheie la nivel național, dar și cadrul Guvernului. La ora actuala, in PNL a inceput și batalia cine va ocupa funcția de președinte al Camerei Deputaților in cazul in care Ludovic…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seara, la Digi24, ca va demisiona din functia de presedinte al Camerei Deputatilor daca va pierde șefia partidului la Congresul PNL din septembrie. La bursa pariurilor din partid circula mai multe nume care ar putea ocupa funcția, dar și o varianta-surpriza,…

- In vreme ce Ludovic Orban, susține ca-și va da demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților daca nu va caștiga șefia PNL, premierul Cițu evita o asemenea provocare. „Sunt aici in cursa pentru presedintele Partidului National Liberal, despre acest lucru discutam. Celalalt obiectiv al meu…

- Ludovic Orban promite ca va demisiona din funcția de președinte al Camerei Deputaților daca va pierde șefia PNL. Actualul lider PNL spune ca se așteapta ca rivalul sau politic, premierul Florin Cițu, sa faca la fel, daca nu este ales președinte PNL la Congresul liberalilor din septembrie. „Daca veți…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat luni seara la Digi24 ca va demisiona din funcția de la Parlament daca va pierde funcția de președinte al partidului la Congresul PNL din 25 septembrie, așteptandu-se ca premierul Florin Cițu sa faca un gest similar, daca nu va fi ales lider…

- Ludovic Orban, președintele Camerei Daputatilor, a vorbit, la Digi 24, despre confruntarea „unu la unu” cu premierul Florin Cițu pentru șefia Partidului Național Liberal. Congresul pentru desemnarea liderului PNL are loc pe 25 septembrie. „25 de președinți de filiale și-au exprimat susținerea pentru…