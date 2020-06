Este vorba despre Gabriela Firea. Se pare ca aceasta se teme ca Ponta, in cazul in care nu va bate palma cu Ciolacu, va arunca in cursa pentru Primaria Capitalei un candidat din partea ProRomania, care va rupe din electoratul PSD suficient cat sa-l faca pe Nicusor Dan primar general, informeaza adevarul.ro. Pentru a obtine al doilea mandat in fruntea Capitalei, e musai ca primarul general Gabriela Firea sa intre in cursa electorala din postura de candidat unic al stangii, astfel incat sa nu piarda voturi din bazinul traditional al PSD. Problema apare tocmai in propriul partid. Negocierile dintre…