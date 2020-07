Stiri pe aceeasi tema

- În total, 14 persoane au fost ranite marti într-un schimb de focuri în cursul unor funeralii la Chicago, a anuntat politia, într-un moment în care presedintele american, Donald Trump, ameninta sa trimita agenti federali în unele orase administrate de democrati în…

- Statele Unite au înregistrat, pentru a opta zi consecutiv, peste 60.000 de noi cazuri de contaminare cu coronavirusul în 24 de ore, potrivit datelor raportate marti la orele 20.30 (miercuri, 00.30 GMT) de universitatea americana Johns Hopkins, scrie AFP, citata de Agerpres. Cele 68.524 de…

- Primarul New York-ului a anuntat marti ca va ataca Administrația Trump în justitie daca acesta trimite agenti federali în metropola americana, asa cum a amenintat ca va face din cauza criminalitatii în crestere.Daca președintele Donald Trump trimite agenti federali, „aceasta…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump a trecut la amenințari, dupa ce proteste violente au avut loc in mai multe orașe, precum New York, Chicago, Philadelphia, Detroit, Baltimore și Oakland. In acest context, Trump a afirmat ca intenționeaza sa trimita trupe federale care sa gestioneze și sa potoleasca…

- Președintele american Donald Trump a amenințat ca va trimite trupele federale in toate orașele conduse de primari democrați, inclusiv Chicago și New York, unde inca mai au loc proteste masive impotriva abuzurilor poliției. In Portland, fortele trimise de guvernul federal s-au ciocnit din nou cu protestatarii…

- Universitatea Harvard și Massachusetts Institute of Technology au cerut miercuri unui tribunal federal sa blocheze decizia administrației Trump de a interzice studenților, revocându-le vizele, sa ramâna în Statele Unite daca universitațile susțin cursuri online din septembrie, relateaza…

- In timp ce in Statele Unite se sarbatorea Ziua Independenței, sambata ce o protestatarii anti-rasism din Baltimore au rasturnat o statuie a lui Christopher Columb pe care au distrus-o aproape in totalitate, noteaza CNN.In cadere, statuia s-a spart in mai multe bucați care au fost luate de catre protestatari…

- O statuie a lui Cristofor Columb a fost decapitata marti seara la Boston si o alta a fost tarata langa un lac in Virginia, ca urmare a miscarii anti-rasiste relansate in Statele Unite dupa moartea lui George Floyd, informeaza AFP.