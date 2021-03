Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații apar in fiecare zi despre cazul de la Onești unde cei doi muncitori au fost sechestrați și uciși. Se pare ca Gheorghe Moroșan nu a sunat o singura data la 112, ci de trei ori. Acesta cerea de la polițiști 300.000 de euro, pe cineva care sa filmeze actul sau nebunesc și hotararea […] The…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, este invitat, in aceasta seara, incepand cu ora 21:00, la Realitatea PLUS, in emisiunea "Legile puterii".Ministrul de Interne va da detalii despre dubla crima de la Onești.Veți afla primele rezultate ale anchetei. Cine raspunde pentru aceasta tragedie?

- Gheorghe Moroșan, autorul luarii de ostatici și a crimelor de la Onești, și soția sa au fost evacuați forțat din apartament de un executor judecatoresc cu probleme penale, in urma cu peste zece ani. Așa cum Ziarul de Bacau a publicat ieri,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Gheorghe Moroșan, barbatul care a luat doi ostatici in fostul sau apartament din Onești și i-a executat, „grație” polițiștilor care au asistat ca la spectacol, ore in șir, iși pusese toate speranțele in Cel de Sus.

- Doi pensionari au facut de ras Poliția Romana, dupa ce au orchestrat o luare de ostatici ca in filmele de acțiune. Din pacate, deznodamantul a fost tragic.Ambii ostatici au fost omorați, Bugetul.ro va prezinta, in premiera, cum arata și cine sunt soții care au... Vezi AICI cine sunt și cum arata, in…

- Momente terifiante, in urma cu puțin timp in Onești, acolo unde doi barbați care au fost ținuți ostatici au murit. Cei doi au fost uciși de rapitorul care, la randul lui, a fost impușcat de oamenii legii ajunși la fața locului.

- Un barbat a sechestrat doi muncitori intr-un apartament din Onesti, judetul Bacau, iar apoi i-a injunghiat. Ambele victime au murit, una in apartament, cealalta la spital. Politistii au intervenit in forta si l-au impuscat pe agresor, acesta fiind ranit. Totul a plecat dupa ce atacatorul a…