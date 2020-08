Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii prezenți la priveghiul lui Emi Pian au cerut familiei sa distribuie maști și gel dezinfectant participanților. “Am luat legatura cu organizatorii evenimentului pentru a pune la dispoziție maști și dezinfectant. Este o masura speciala in contextul pandemiei”, a declarat colonelul Laurențiu…

- La scurt timp dupa ce s-a aflat despre decesul interlopului Emi Pian, liderul clanului Duduianu, una dintre ispitele de la emisiunea „Insula iubirii” de la Antena 1 a facut o dezvaluire neașteptata! Bruneta a dezvaluit de ce se teme sa mearga la inmormantarea acestuia!

- Florin Salam a fost ucis prin mai multe lovituri de cuțit, iar miercuri, in curtea casei lui Emi Pian, are loc priveghiul organizat in memoria acestuia. La eveniment au luat parte zeci de oameni, veniți sa-i aduca un omagiu liderului Duduienilor. De ce a murit Emi Pian. Substanta gasita in…

- Lovitura de teatru in cazul care a pus Bucureștiul in alerta! Dupa ce Florin Mototolea, zis Emi Pian, unul dintre capii clanului Duduianu, a fost ucis in Sectorul 6 al Capitalei, s-a aflat ca faptuitorul este membru al clanului Rinu, care activeaza in zona podului Colentina.Inițial s-a spus ca Ciprian…

- Traian Basescu a comentat la Romania TV cazul mortii interpolului Florin Mototolea, poreclit "Emi Pian". "In momentul de fata, Ministerul de Interne este relativ dezarmat din punct de vedere al informatiilor. De ce? DGIPI a fost amputat si lasat sa aprinda lumanari la Ministerul de Interne.…

- Liderul clanului Duduianu, Florin Mototolea zis Emi Pian, a murit in aceasta dimineața, dupa ce a fost implicat intr-un scandal care a avut loc in Sectorul 6 al Capitalei, a transmis Digi 24. Polițiștii au fost sesizați in jurul orei 3.00, iar cand au ajuns la fața locului au identificat mai mulți oameni…

- Unul dintre liderii clanului Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, a fost ucis miercuri dimineața, dupa o rafuiala in Sectorul 6 al Capitalei.Potrivit informațiilor de ultima ora intrate in posesia noastra, ucigașul face parte dintr-o grupare țiganeasca, care terorizeaza Sectorul 2 al Capitalei... Citește…

- Liderul clanului interlop Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, a murit, in noaptea de luni spre marți, la varsta de 39 de ani, in urma unei rafuieli care a avut loc in Sectorul 6 din București, informeaza ziare.com.Conform primelor informații, scandalul a izbucnit in jurul orei 03:00, cand Poliția…