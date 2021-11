Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului Brent a scazut cu 0,8%, la 82,17 dolari pe baril, iar petrolul WTI, de referinta pe piata americana, cu 1%, la 80,79 dolari pe baril. Ambii indici au consemnat al treilea declin saptamanal consecutiv, fiind afectati de aprecierea dolarului si de speculatiile ca administratia Biden…

- ARAD. Lupta acerba in Seria B a ultimului esalon valoric din fotbalul judetean – Liga 6 pentru fotoliul de lider, cu rocada in trei, National Sebis trecand in frunte dupa runda cu numarul 8. Dar, iata rezultatele consemnate si situatia la zi in cele doua serii...

- In sezonul 2010-2011, fostul fundaș dreapta și mijlocaș al Astrei transferat și cunoscand consacrarea la Steaua/FCSB, Florentin Dumitru (foto sus, echipament galben-albastru, duelandu-se cu Seto Takayuki, ex-Astra, in prezent la Petrolul, și joc in „roș-albastru”), alias „Micul Beckham” sau „Piticul”,…

- Sfarșitul de saptamana aduce nu mai puțin de 46 de partide in cele zece serii ale Ligii a 3-a! Traiește la Cote Maxime batalia pentru promovarea in liga secunda cu BetCombo (pre-meci și LIVE), zeci de opțiuni de pariere și retrageri in maximum 3 ore pe Betano! Foresta Suceava, Ceahlaul Piatra Neamț,…

- Nu mai puțin de 46 de partide se vor disputa in toate cele zece serii ale Ligii a 3-a in acest sfarșit de saptamana. Batalia pentru promovare in al doilea eșalon se traiește la Cote Maxime cu BetCombo (pre-meci și LIVE), zeci de opțiuni de pariere pe meci și retrageri in maximum 3 ore pe Betano! Pandurii…

- Știu, pot sa și ințeleg, ca trecute-s vremurile cand județul Prahova se putea lauda cu multe echipe in al treilea eșalon național de fotbal. OK, sunt acum alte timpuri, banii – bine dramuiți, atația cați mai sunt, iar competiția pare tot mai mult a „mirosi”a… „Daciada” de odinioara! Totuși, e Prahova,…

- OPEC a anunțat ca și-a redus prognoza pentru cererea mondiala de petrol pentru al patrulea trimestru din cauza impactului variantei Delta a coronavirusului, explicand ca va dura pana in 2022 pentru a obține un consum mai mare decat nivelul pre-pandemic. In raportul sau lunar, Organizația țarilor exportatoare…

- Odata cu desființarea „satelitului”Astrei Giurgiu, așa-numita Astra 2, care evolua acasa la… Ploiești, pe fosta arena Columbia, și cu ratarea incredibila a promovarii in Liga a III-a a Petrolului ’95, 1-4 la Strejnicu, dupa 3-0 la Oltenița, cu divizionara C locala, CSM, Seria a V-a a ramas cu numai…