Stiri pe aceeasi tema

- Controversata vizita a lui Liviu Dragnea in Israel a fost confirmata, miercuri, de conducerea Camerei Deputaților care a aprobat memorandumul privind efectuarea unei deplasari a liderului PSD, la Tel Aviv, in calitate de președinte al forului legislativ. Dragnea va face o vizita la Tel Aviv, in perioada…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, pleaca, astazi, in Israel, acolo unde se celebreaza 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice romano-israeliene, dar și 70 de ani de la declararea Independenței Statului Israel. Liviu Dragnea se va afla in Israel alaturi de premierul Viorica…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi miercuri prezent in Isreal, au precizat surse politice pentru „Adevarul“, acesta fiind invitat de premierul Benjamin Netanyahu. Tot in Israel se afla in aceste zile, intr-o vizita oficiala, si prim-ministrul Viorica Dancila, pe care Guvernul a tinuta secreta pana in…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi miercuri prezent in Isreal, au precizat surse politice pentru „Adevarul“, acesta fiind invitat de premierul Benjamin Netanyahu. Tot in Israel se afla in aceste zile, intr-o vizita oficiala, si prim-ministrul Viorica Dancila, pe care Guvernul a tinuta secreta pana in…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi miercuri prezent in Isreal, au precizat surse politice pentru „Adevarul“, acesta fiind invitat de premierul acestei tari, Benjamin Netanyahu. Tot in Israel se afla in aceste zile, intr-o vizita oficiala, si prim-ministrul Viorica Dancila, politician care a recunoscut…

- Culmea coincidenței la palatul Victoria! Fostul ofițer SPP al lui Liviu Dragnea se afla la Ierusalim exact în perioada în care va fi acolo, în vizita oficiala, și premierul Viorica Dancila.

- Adrian Mladinoiu, fostul ofițer SPP responsabil de protecția lui Liviu Dragnea, devenit partener de afaceri al fiului liderului PSD, conduce o delegație oficiala in Israel, in perioada 22-25 aprilie. Vizita, deși una oficiala, a fost ținuta la secret, singurele informații despre aceasta regasindu-se…

- Elan Schwartzenberg, fugit din tara de peste sase ani si urmarit international, e convins ca știe adevarul despre ce relații are Liviu Dragnea in Israel. Șeful PSD a fost, de mai multe ori, și in calitate oficiala, la Tel Aviv, acolo unde s-a intalnit cu premierul statului evreu, Benjamin Netanyahu.Afaceristul…