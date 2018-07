Cine ii inlocuieste pe Razvan si Dani la X Factor Noul sezon al show-ului X Factor nu va mai fi prezentat de Razvan Simion si Dani Otil. Cei doi incheie colaborarea cu celebra productie, iar locul lor va fi ocupat in continuare de un actor celebru. Este vorba de Mihai Bendeac, cel care colaboreaza in paralel si cu alte productii importante de la Antena 1. “Mihai Bendeac are o mare experienta in televiziune si este un tip extrem de spontan. A fost primul pe lista atunci cand s-a discutat despre noul prezentator «X Factor». Producatorii au fost de acord imediat, pentru ca are si o chimie cu juratii,…