Stiri pe aceeasi tema

- STARE DE ALERTA. "Incepand cu data de 17 iulie 2020, se prelungeste cu 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul tarii, instituita prin Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a anuntat, vineri dimineata, organizarea de actini de control cu efective marite in intreaga tara, in special in zonele aglomerate ca centre comerticiale, piete sau targuri, pentru a verifica respectarea masurilor de limitare a raspandirii…

- Masurile de combatere a propagarii pandemiei Covdi-19 ar putea alimenta radicalizarile teroriste, a avertizat agentia de politie europeana Europol intr-un raport publicat marti, notand amplificarea violentelor din partea extremei drepte si a extremei stangi in ultimul an, relateaza Agerpres care citeaza…

- Masurile de izolare impuse pentru limitarea raspandirii pandemiei de coronavirus pot alimenta procesele de radicalizare, care s-au manifestat in ultimul timp prin violențe ale extremei drepte și extremei...

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat anunta ca la nivelul ministerului s-au dispus controale “foarte serioase” cu privire la modul in care sunt respectate masurile de prevenire a raspandirii virusului SARS-Cov-2, decizia fiind luata in contextul in care…

- Magistrații din Romania acuza ca legile apara infractorii. Iar judecatorii nu sunt primii care o spun. E marea problema de care se lovesc și polițiștii care prind hoți sau descind la mafia organizata pentru ca mai apoi sa vada infractorii eliberați. Legea penala romana pune accent mai mult pe infractor,…