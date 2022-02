Cine-i ține spatele lui Bode Ministrul de Interne, Lucian Bode, are nevoie de ajutor de nadejde ca sa-și imbrace propiul sacou. Bode a venit, miercuri, la Constanța, pentru a participa la inaugurarea a cinci noi ambarcațiuni pentru Garda de Coasta. Cand ministrul a coborat din mașina ministeriala, secretarul de stat Bogdan Despescu a sarit sa-l ajute sa-i țina sacoul. Bogdan […] The post Cine-i ține spatele lui Bode appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

