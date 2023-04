Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea de Marius Croitoru, clubul FC Argeș a ramas și fara antrenorul secund, Constantin Schumacher, unicul deținator al licenței PRO din cadrul clubului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Laszlo Balint (50 de ani), antrenorul de la UTA, a comentat victoria cu FCSB, scor 3-1, din etapa 29 a Superligii. Balint a descris victoria drept una „cruciala” pentru increderea jucatorilor sai, care veneau dupa 3 etape in care n-au simțit gustul succesului. UTA a urcat pe 14 in Superliga, are acum…

- Marius Croitoru are zilele numarate pe banca celor de la FC Argeș, dar piteștenii nu reușesc inca sa ii gaseasca un inlocuitor. Oficialii au negociat cu Costel Galca și i-au propus un salariu uriaș.

- Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a laudat-o pe UTA, viitoarea adversara a ardelenilor. CFR Cluj - UTA se joaca joi, de la ora 17:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Petrescu nu ințelege de ce UTA este pe locul 15 in Superliga…

- Suporterii lui FC Argeș și-au pierdut rabdarea și i-au cerut demisia lui Marius Croitoru in prelungirile partidei cu FCSB, pe care roș-albaștrii au caștigat-o cu 2-1. Ajunsa una dintre candidatele la retrogradare, FC Argeș traverseaza o criza profunda in campionat. Piteștenii n-au mai caștigat de la…

- Strategia lui Marius Croitoru de la Botoșani nu da roade și la FC Argeș, un club pe care, de cand l-a preluat, a mai caștigat un singur meci in Superliga. Antrenorul a transferat o echipa intreaga in iarna, dar piteștenii sunt cei mai slabi din campionat in 2023. La clubul lui Valeriu Iftime, antrenorul-scouter…

- Laszlo Balint (43 de ani), antrenorul celor de la UTA, a vorbit in conferința de presa de joi despre decizia Comisiei de Disciplina in scandalul de xenofobie de la meciul Sepsi - FCU Craiova. Covasnenii au avut caștig de cauza și au primit victoria la „masa verde”, iar tehnicianul saluta masurile luate…

- Marius Croitoru, antrenorul lui FC Argeș, e intr-un mare pericol sa fie demis in curand din cauza rezultatelor dezastruoase. Are șapte meciuri la rand fara victorie in Liga 1. Foarte bun la Botoșani in 3 sezoane, Marius Croitoru nu reușește sa-și mai aplice nicaieri cu succes rețeta care i-a adus succes…