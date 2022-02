Stiri pe aceeasi tema

- În doua saptamâni, cel târziu, vom veni cu un plan de masuri la nivel de executiv (în ceea ce privește facturile la energie n.r.), a declarat ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, în cadrul unei conferințe de presa. „Sunt o serie de soluții pe masa, sa…

- Reguli noi pentru soferi. In curand, o amenda luata in Munchen va fi aproape la fel ca una luata in Ploiesti, spre exemplu. Romania se aliniaza la standardele europene iar in urmatorii doi ani, daca suntem prinsi la volan in strainatate fara sa fi platit taxele de drum, tara in care comitem abaterea…

- Creșterea prețurilor la gaz și energie electrica a fost un șoc pentru romani. Guvernul a plafonat prețurile, pentru a da o mana de ajutor. ”Criza nu va lua sfarșit in aprilie. Vin cu noi soluții” anunța Robert Sighiartau. Prețurile la gaz și energie electrica au explodat, odata cu liberalizarea pieței.…

- Facturile la gaze și energie electrica au crescut substanțial in ultimele luni, pentru unii consumatori cu 20-30%, pentru alții s-au dublat, iar in cazuri excepționale au crescut și de 4-5 ori. Asta deși, in octombrie s-a adoptat Legea privind plafonarea prețurilor la energie și gaze. Otilia Nuțu, analist…

- Creșterea prețurilor a devenit o problema reala in intreaga lume. Putem cauta sursele inflației aproape peste tot, dar lumea acorda atenție in principal creșterii prețurilor la energie.Aceasta este o problema in economiile care nu au acces direct la resursele energetice, iar ponderea energiei…

- Facturile la gaze si energie electrica au crescut substantial in ultimele luni, pentru unii consumatori cu 20-30-, pentru altii s-au dublat, iar in cazuri exceptionale au crescut si de 4-5 ori. Asta desi, in octombrie s-a adoptat Legea privind plafonarea preturilor la energie si gaze. Otilia Nutu, analist…

- Creșterea prețurilor a devenit o problema reala in intreaga lume. Putem cauta sursele inflației aproape peste tot, dar lumea acorda atenție in principal creșterii prețurilor la energie – arata, intr-o analiza de piața, casa de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania. Aceasta este o problema in…

- Romanii iși pot amana facturile la utilitați timp de șase luni. Cine poate beneficia de aceasta facilitate. Romanii care nu isi pot plati facturile la gaze si curent vor putea sa le amane timp de 6 luni. Timp de 6 luni, Romania a plafonat prețurile și statul ofera compensații pentru facturi, tocmai…