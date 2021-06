Cine i-ar putea lua locul președintelui rus. Părerea lui Vladimir Putin Intr-un interviu acordat NBC, Vladimir Putin a declarat ca ar fi dispus sa susțina un candidat pentru funcția de președinte inclusiv un politician ale carui viziuni sunt in opoziție cu ale sale. „Daca vad ca o persoana, chiar daca este critica fata de unele domenii ale activitatii mele, dar care are vederi constructive și este devotata tarii, gata sa puna pe altarul Patriei nu doar ani, ci intreaga sa viata, voi face totul pentru ca astfel de oameni sa fie sprijiniti, indiferent de cum ma trateaza personal”, a declarat Putin, potrivit site-ului oficial al Kremlinului, care a publicat integral… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

