- Intr-o mișcare de sfidare a izolarii de catre Occident, Vladimir Putin este așteptat sa vorbeasca in Piața Roșie, in fața unei parade cu trupe, tancuri și rachete, așa cum obișnuiește in fiecare an.Anul acesta, insa, nu este vorba doar despre o parada. Inainte de 9 mai, au aparut mai multe speculații…

- Poliția de la Berlin a interzis afișarea steagurilor rusești și ucrainene in locurile memoriale din Al Doilea Razboi Mondial, in timpul evenimentelor care marcheaza aniversarea sfarșitului razboiului, din capitala Germaniei, potrivit BBC . Ei au spus ca steagurile autoproclamatelor republici populare…

- Istoricul Armand Goșu aspune ca exista mai multe scenarii vehiculate pentru data de 9 mai, iar unul dintre acestea este ca Vladimir Putin ar putea sa declare mobilizare generala, iar mai apoi razboi. Pe de alta parte, un alt scenariu vehiculat este și declararea incheierii razboiului, deși istoricul…

- Regizorul rus Aleksandr Sokurov a condamnat acțiunile președintelui Vladimir Putin, care a declanșat un razboi in Ucraina și pe care il acuza ca este nepasator fata de viata soldaților sai. Intr-un interviu acordat jurnalistului Nikolai Solodnikov, regizorul a subliniat ca acțiunile autoritaților ruse…

- Delegatia ucraineana se afla în drum spre locul unde se va desfașura cea de-a doua runda de negocieri cu Rusia. Consilierul președintelui Ucrainei, Mihail Podoleac, a distribuit pe rețelele sociale o fotografie, cu descrierea „În drum spre negocieri cu Federația Rusa. Deja în…

- Vladimir Putin se confrunta cu acuzații de geneocid, un prim termen in dosarul internațional deschis pe adresa sa fiind la inceputul saptamanii viitoare. Curtea Internaționala de Justiție va organiza audieri publice in cazul privind acuzațiile de genocid, conform Convenției privind prevenirea și pedepsirea…

- In contextul agresiunii militare ruse impotriva Ucrainei, precedata de recunoașterea ilegitima de catre Rusia a așa-numitelor „republici” separatiste Donețk și Lugansk, precum și in linie cu demersurile de același tip efectuate de toate statele membre UE, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu…

- Președintele Klaus Iohannis afirma luni seara, intr-o postare in limba engleza pe Twitter, ca semnarea de catre liderul rus Vladimir Putin a decretelor privind recunoașterea independentei regiunilor separatiste ucrainene Lugansk si Donetk reprezinta o incalcare flagranta a dreptului internațional…