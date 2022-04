Un obiect luminos neidentificat a fost vazut timp de aproximativ 30 de minute in seara de 14 aprilie deasupra localitații Tarnaveni, județul Mureș. Localnicii cred ca ar fi vorba despre un OZN. Sunt, insa, și unele voci care considera ca pur și simplu este vorba de o drona, mai ales ca in zona se afla o baza militara. The post Cine i-a vizitat pe locuitorii din Tarnaveni de Mureș. Ce cred oamenii appeared first on Puterea.ro .