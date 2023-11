Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au reușit sa ii identifice pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu. Cei trei barbați ar fi din Dolj, iar pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Se ia in calcul ipoteza ca aceștia sa fi parasit țara. Procurorii din Sibiu au anunțat ca cei trei barbati suspectati […]…

- Noi vești șocante in cazul afaceristului din Sibiu care a fost batut cu bestialitate de trei barbați. Adrian Kreiner ar fi fost urmarit timp de zile intregi de criminali, potrivit anchetatorilor. „Calaii” il priveau pe barbat dintr-o casa parasita și au așteptat momentul oportun pentru a trece la fapte.…

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu care a fost legat, batut și jefuit in propria casa și a fost dus in coma la spital a murit, la doua zile dupa incident. Talharii nu au fost prinși, astfel ca IGP a trimis o echipa de specialiști de la Investigații Criminale din București pentru aceasta ancheta.…

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu care a fost batut cu bestialitate de trei barbați cu cagule care au intrat in casa lui, in noaptea de duminica spre luni, a murit. Anunțul a fost confirmat și de logodnica barbatului. Suspectii nu au fost inca gasiti.