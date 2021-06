Stiri pe aceeasi tema

- “Dau viața mea” sau “ Spune-mi” sunt doua dintre melodiile inconfundabile ale artistei. De-a lungul timpului a colaborat cu Aurelian Temișan, Ștefan Iordache sau Marcel Pavel. Cu cel din urma a și participat la concursul Eurovision in 2002, clasandu-se pe locul 9. A fost cea mai buna clasare a Romaniei…

- Connect-R este unul dintre cei mai apreciați artiși din Romania, iar in curand, il vom vedea pe acesta și la „ Asia Express ” sezonul 4, unde face echipa alaturi de Shift. Artistul a acordat un interviu revistei VIVA !, in care a dezvaluit un lucru mai puțin știut, din viața lui. „Undeva dupa ce a…

- Randi a fost mai sincer ca niciodata și și-a pus „sufletul pe tava” in fața fanilor sai! Celebrul cantareț și-a facut astfel curaj și a recunoscut ca a „calcat stramb”, fiind infidel in ceea ce privește relații. Artistul a scos la iveala și alte detalii neștiute legate de viața amoroasa, spunand cum…

- La 77 de ani, Theodor Stolojan este un pensionar care nu duce grija zilei de maine. Invitat la emisiunea ”40 de intrebari cu Denise Rifai”, Theodor Stolojan a spus ca s-a ferit de șpagi și mita ”ca dracul de tamaie”. “Lumea imi spune: Bine, domne, ție ți-e ușor sa vorbești ca ai pensie de la […]

- Adrian Vancica interpreteaza de ani buni rolul lui Celentano in serialul „Las Fierbinți” de la Pro TV. Dincolo de cariera, actorul are o familie frumoasa despre care rar vorbește. Acum insa a facut dezvaluiri despre soție și despre relația pe care o are cu fiicele lui. Soția actorului este Elena Vancica.…

- Luni, 19 aprilie, zi de mare, mare sarbatoare in familia Te cunosc de undeva. Cristina Vasiu a implinit astazi frumoasa varsta de 29 de ani și radiaza de bucurie. Mesajul postat de concurenta show-ului de pe Antena 1 pe rețelele de socializare. Detalii neștiute din viața frumoasei cantarețe.

- Sa vezi și sa nu... crezi! Imagini rare cu Dani Mocanu, din perioada in care era fotbalist. Celebrul manelist a jucat la Steaua București Junior. Detalii neștiute din viața ”Regelui Vizualizarilor”. La varsta de 16 ani artistul era capitanul echipei.