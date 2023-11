Stiri pe aceeasi tema

- Soacra lui Catalin Cherecheș și soțul ei au planuit mita data mamei judecatoarei care urma sa-i dea decizia primarului de la Baia Mare ca fiind o preluare a unei cofetarii, astfel ca mita era denumita „prajitura”, dupa cum reiese din stenogramele procurorilor DNA, aflate la dosar. Pretinsa cumparare…

- Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare pentru care socrii au intrat dupa gratii ca sa-l scape pe el, nu ar fi chiar strain de incercarea de mituire a judecatoarei de la Cluj, care urma sa ii dea sentința definitiva de condamnare. Surse bine informate au declarat pentru Sursa Zilei ca dosarul procurorilor…

- Soacra și socrul primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, au fost reținuți pentru 24 de ore, joi, de procurorii DNA. Sunt acuzați de dare de mita și complicitate la dare de mita. Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches a declarat ca ceea ce a facut soacra sa este o „cretinatate” și nu a exclus…

- Soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi fost prinsa in flagrant de procurorii DNA, cand oferea o mita de 50.000 de euro mamei unei judecatoare de la Curtea de Apel Cluj, care urma sa dea sentința deinitiva pentru fiul sau. Conform unor surse judiciare, judecatoarea a fost cea care…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a confirmat faptul ca va candida ca independent la alegerile viitoare pentru București, cu susținerea partidelor care iși doresc acest lucru. El a precizat ca vrea sa continue proiectele incepute. Nicușor Dan da asigurari ca iarna aceasta va fi mai bine decat…

- Dupa modelul fostul baron PSD de Vaslui Dumitru Buzatu, care a spus ca banii gasiți in portbagajul mașinii sale erau un imprumut, și primarul PSD din Mioveni, Ion Georgescu, reținut miercuri seara de procurorii DNA, dupa ce ar fi cerut 35.000 euro mita pentru angajarea in spitalul din Mioveni a unui…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, proaspat casatorit, a ajuns joi dimineața la urgența, acuzand dureri in piept. Edilul trebuia sa ajunga, joi, la Curtea de Apel Cluj, unde magistrații ar trebui sa dea sentinta definitiva in dosarul in care a fost condamnat la 5 ani cu executare pentru luare…

- Firma care deține stația GPL, unde s-a produs explozia din Crevedia, și care ii aparține lui Ionut Daniel Doldurea, fiului primarului PSD din Caracal, Ion Doldurea, are in ultimii 5 ani contracte de peste 1,6 milioane lei, prin achiziție directa, cu primariile ale comunelor conduse in principal de primari…