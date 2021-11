Stiri pe aceeasi tema

- ​Jurnaliștii site-ului de investigații Bellingcat au confirmat pe baza unor date disponibile public ca diplomatul rus gasit mort la Berlin, despre care presa germana scrie ca ar fi fost un agent de informații sub acoperire, este fiul generalului Alexei Zhalo, directorul adjunct al celui de-al Doilea…

- Un diplomat rus a fost gasit mort in fața ambasadei Rusiei din Berlin. Despre acesta se crede ca avea legaturi cu agenția de spionaj FSB a Kremlinului. Barbatul de 35 de ani, care a fost secretar secund al ambasadei rusești din 2019, a fost gasit mort in fața cladirii, pe data de 19 octombrie, in jurul…

- Poliția a gasit vineri dimineața cadavrul unui diplomat rus in fața ambasadei Rusiei la Berlin. Din primele informații ale autoritaților, barbatul a cazut de la o fereastra, potrivit publicațiilor Russia Today și Express.co . Incidentul a avut loc in jurul orei 07.20. Barbatul, a caruia identitate nu…

- 45.140 de cazuri noi COVID au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Marea Britanie, fiind cel mai mare numar zilnic de infectari de la jumatatea lunii iulie incoace. Marea Britanie a raportat duminica 45.140 de noi cazuri COVID-19, potrivit Reuters. Este cel mai mare numar zilnic de la mijlocul…

- Kremlinul l-a felicitat vineri pe jurnalistul rus Dmitri Muratov, un critic vocal al sau, dupa ce acesta a caștigat Premiul Nobel pentru Pace, purtatorul de cuvant al președintelui Vladimir Putin afirmand despre acesta ca este „curajos” Muratov a fost unul dintre cei doi jurnaliști carora le-a fost…

- Jurnalistul publicației El Periodico, Marc Marginedas, a comparat prețurile la energie electrica din Rusia cu cele din Spania și a declarat ca „rușii sunt fericiți”, potrivit cotidianului ”Izvestia”. Jurnalistul a subliniat, de asemenea, ca ”saracia energetica” reprezinta, in Rusia, un subiect de science…

- Crescatorii de nurci din Finlanda vor incepe sa vaccineze toate exemplarele din tara impotriva COVID-19, a anuntat vineri autoritatea alimentara finlandeza. Utilizarea conditionata a acestui vaccin poate fi autorizata in timpul unei perioade de pandemie in care nu este disponibil niciun alt vaccin si…

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia vrea sa-l aresteze pe fondatorul si redactorul-sef al site-ului de investigatii The Insider, Roman Dobrohotov, acuzat ca a fugit „ilegal” din tara.