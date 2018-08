Stiri pe aceeasi tema

- Horațiu Malaele este in doliu! Maestrul și-a pierdut astazi mama și a facut anunțul trist pe contul sau de Facebook. Horatiu Malaele iși anunța prietenii virtuali ca cea care i-a dat viața s-a stins din viața in noaptea de sambata spre duminica. Actorul se afla in strainatate atunci cand a aflat vestea…

- Asociatia Vedem Just face un anunț incendiar dupa violențele de ieri de la protestul din Piața Victoriei."Avand in vedere circumstantele prin care Jandarmeria Romana a cunoscut sa foloseasca forta disproportionata asupra romanilor ce au dorit sa protesteze pasnic la mitingul din seara de 10…

- Imaginea cu Ion Antonescu de pe pagina de Facebook a lui Ovidiu Munteanu, sesizata si de jurnalistul Gearge Lacatus, dateaza din august 2017 si apare la sectiunea "Cover Photos". Avand in vedere inclusiv calitatea sa oficiala, de purtator de cuvant al unei institutii a statului roman, gestul lui Munteanu…

- Prima reacție oficiala a lui Teodorovici, dupa scandalul de pe Facebook. ”Cred ca este cazul sa se opreasca aici aceasta sarada a lipsei de bun simt si a vocabularului suburban”, a scris ministrul Finanțelor, pe rețeaua de socializare. Eugen Teodorovici a dat vina pe un prieten, care și gestiona contul,…

- Comentezi pe pagina de Facebook a unui ministru, iar el te injura. Asta au patit mai multi internauti care au postat mesaje pe pagina oficiala de socializare a ministrului de Finante, Eugen Teodorovici.

- Zilele acestea, s-a iscat un adevarat scandal pe contul de Facebook al lui Eugen Teodorovici, dupa un schimb de replici contradictorii si acide intre ministrul Finantelor Publice (MFP) si fanii sai. Inca de la inceput, facem precizarea ca nu se stie exact daca raspunsurile date de Eugen Teodorovici…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, scrie, marti, pe Facebook ca nu trebuie confundata independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului de resort. Reactia vine la foarte scurt timp dupa ce presedintele Klaus Iohannis a…