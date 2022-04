Cine găzduiește ucraineni, va primi 50 de lei pe zi de persoană, nu mai mult de două luni Executivul va aproba azi un buget de 45 de milioane de lei pentru cazarea, in gazda, a refugiaților ucraineni. Astfel, cine va gazdui refugiați din Ucraina, va primi, timp de doua luni, cate 50 de lei pe zi, nu mai mult de 60 de zile. Guvernul urmeaza aprobe, in sedinta de azi, alocarea a 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. In vederea stabilirii acestei sume s-a avut in vedere acordarea unui sprijin financiar de 50 de lei/zi/persoana gazduita pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru cazarea unui numar mediu de 15.000 cetateni straini sau apatrizi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform notei de fundamentare a proiectului de act normativ, sistemul RO e-Transport va include module informatice de gestiune care dupa declararea unui transport de bunuri vor genera un cod unic de inregistrare, elemente de interconectare cu camere de luat vederi si alte dispozitive specifice de monitorizare…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, miercuri, o intrevedere de lucru cu Diane Schmitt, coordonator european antitrafic, discutiile vizand demersurile integrate pe care Romania le face pentru prevenirea si combaterea traficului de persoane la nivel sistemic, dar si in contextul crizei umanitare a refugiatilor…

- Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta care permite persoanelor fizice care gazduiesc cetateni ucraineni sau apatrizi, aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, sa beneficieze de decontarea din bugetul Inspectoratelor Judetene de Urgenta a cheltuielilor…

- Autoritatile vamale din Romania si Republica Moldova se sprijina reciproc in facilitarea trecerii frontierei de catre refugiatii ucraineni si ajutoarele umanitare destinate Ucrainei, potrivit unui comunicat al institutiei. ‘In contextul generat de conflictul armat din Ucraina, al necesitatilor de gestionare…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, sambata, dupa sedinta task-force privind razboiul din Ucraina si sedinta de Guvern, ca autoritatile romane au stabilit costurile pe care statul le asigura pentru cetatenii ucraineni, estimate la 208 milioane de lei. „Am stabilit ca pentru cei care vor fi cazati in…

- Peste 70.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania din 24 februarie pana in prezent, a anunțat luni Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. Conform acestuia, in ultimele 24 de ore au intrat in țara 16.248 de persoane din Ucraina, din care 10.566 sunt cetațeni ucraineni, iar din Republica…

- Peste 70.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania din 24 februarie pana in prezent, a anunțat, luni, Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. Conform acestuia, in ultimele 24 de ore au intrat in țara 16.248 de persoane din Ucraina, din care 10.566 sunt cetațeni ucraineni, iar din Republica…

- ​​Guvernul vrea schimbe joi regulile la formularul digital (PLF) care trebuie completat acum la intrarea în România și care a generat un adevarat haos administrativ și un val de amenzi. Executivul spune ca "s-a constatat faptul ca unele articole din Ordonanța privind implementarea formularului…