Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții il cunoaștem pe Sorin Bontea, carismaticul jurat de la „Chefi la cuțite”, insa puțini știu cine este și cum arata fratele sau celebru. Asemanarea dintre chef și Daniel Bontea este izbioare.

- Chef Florin Dumitrescu este cel mai tanar dintre jurații Chefi la cuțite, dar priceperea lui in bucatarie nu este cu nimic mai prejos decat a colegilor lui. Ideile lui sunt mereu inovative, iar rețeta lui de clatite se incadreaza perfect in acest tipar. Iata cum prepara chef Florin Dumitrescu cele mai…

- Sa vezi și sa... nu crezi! Florin Dumitrescu a reușit sa-și impresioneze din nou fanii! Imagini inedite cu tatuajul celebrului chef! Ce și-a inscripționat juratul de la Chefi la cuțite pe spate? Chiar soția sa l-a dat de gol!

- Sorin Bontea a facut publice noi imagini de excepție din culisele celui de-al 9-lea sezon „Chefi la cuțite”. Juratul a oferit și cateva dezvaluiri neașteptate pentru fanii de pe Internet, nerabdatori sa ii vada pe viitorii concurenți ai emisiunii de la Antena 1.

- ”Sa-mi faci gogoși!” i-a cerut Ninei Rus. Asta dupa ce le-a spus celor care-l insoțeau ce e MUSAI de gustat din meniul Pastravariei Rin. Un celebru chef a ales sa poposeasca in județul nostru in prima zi a noului an. A sarbatorit trecerea dintre ani in Maramureș, zona din Romania de care e cel mai indragostit.…

- Finala de aseara a show-ului culinar ”Chefi la Cuțite”, a fost una plina de tensiune. Sorin Bontea, cu doi finaliști, a trait momente de emoții, la fel și concurenții sai. La finalul serii, Ionuț Belei avea sa devina caștigator și sa incaseze cei 30.000 de euro și farfuria de aur. Fața ascunsa a finalei…

- Surprize, surprize din partea celui mai ravnit burlac din Romania! Catalin Scarlatescu a ajuns pe mainile medicilor esteticieni! La ce intervenție a recurs juratul de la Chefi la cuțite? Și-a surprins fanii!

- Fiind impresionat de Ionuț Belei, Chef Sorin Bontea i-a oferit acestuia cuțitul de aur care l-a trimis direct in echipe. Bontea nu s-a inșelat, deoarece Ionuț Belei este caștigatorul sezonului 8 al emisiunii ”Chefi la cuțite”. Cine este, de fapt, Ionuț Belei, caștigatorul de la Chefi la cuțite Deși…