- Doua permise de conducere falsificate - unul procurat contra sumei de 500 de euro, iar altul primit „cadou” de ziua de naștere, au fost ridicate de catre polițiștii de frontiera in punctul de trecere Costești. Risca amenzi penale pentru uz de acte oficiale false doi cetațeni ai Republicii Moldova.

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat marți seara, 11 ianuarie, la TVR, ca „dintotdeauna sunt discuții aprinse in Partidul Național Liberal”, pentru ca „liberalii sunt mai vocali”, insa considera ca iși va pastra mandatul obținut in septembrie 2021 și care expira in 2025.„Partidul National Liberal…

- Bugetul de stat si cel al asigurarilor sociale pe 2022 intra astazi la votul final in plenul reunit al Parlamentului Bugetul de stat si cel al asigurarilor sociale pe 2022 intra astazi la votul final in plenul reunit al Parlamentului Plenul reunit al Parlamentului va finaliza joi, 23 decembrie, discutiile…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit, de la ora 13:00, intr-o sedinta solemna, dedicata aniversarii a 30 de ani de la adoptarea Constitutiei. Președintele PSD Marcel Ciolacu a cerut o reforma constituționala, spunand ca documentul ar trebui „sa reflecte un model de stat conform cu nevoile societații…

- Votul pentru investirea viitorului Executiv va avea loc maine, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Propunerea pentru Ministerul Muncii, Marius Budai, a reamintit ca se va majora alocația pentru copiii de pana la 2 ani la 600 de lei și la 243 de lei pentru cei pana la 18 ani. Pensiile…

- Ministrii propusi in Cabinetul Ciuca sunt audiati in comisiile parlamentare de specialitate miercuri, de la ora 10.00, fiecare dintre ei avand alocate 45 de minute in comisii. Audierile urmeaza sa se incheie dupa ora 17.00. Premierul desemnat Nicolae Ciuca a depus marti la Parlament programul de…

- S-a consumat și primul test al functionarii coalitiei in Parlament - preluarea conducerii celor doua camere ale legislativului. Liderii PSD și PNL Marcel Ciolacu și Florin Cițu conduc de marți Camera Deputaților, respectiv Senatul.

- Noua coaliție formata din PSD, PNL și UDMR a revocat-o, marți, pe Anca Dragu (USR) din funcția de președinte al Senatului. Pentru aceasta funcție a fost votat, ulterior, președintele PNL, Florin Cițu. Noul presedinte al Senatului a fost ales, marti, liderul liberalilor, Florin Citu, sustinut de grupurile…