Stiri pe aceeasi tema

- Un tronson din autostrada Comarnic-Brasov va fi dat in folosinta in luna noiembrie, mai devreme cu zece luni fața de proiectul inițial Lucrarile la autostrada Comarnic - Brasov, lotul 2, sectorul Cristian - Predeal, vor finalizate si tronsonul va fi dat in folosinta in luna noiembrie a acestui an, mai…

- Ministrul Transporturilor anunța restructurari “la sange”, pentru a salva Tarom: “Compania are astazi 1.700 de angajati, din care 800 sunt in somaj tehnic” Compania Tarom poate fi salvata, dar este nevoie de o restructurare la sange, iar noua conducere impreuna cu administratorii…

- Scarbita de ceea ce vede astazi la televizor sau de ce se scrie in vastul ocean al Infosferei, populatia Romaniei nu mai suporta zisa democratie si capriciile unei birocratii ce topeste orice suma de bani fara mila, singurul scop in viata fiind sa aiba un nivel de trai ridicat pentru familie si cercul…

- Ministerul Transporturilor a inițiat un proiect de hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata de pe traseul Craiova-Pitești, in vederea construcției Drumului Expres...

- Repatrierea a fost posibila datorita demersurilor comune intreprinse de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor si Ministerul Afacerilor Interne si a colaborarii cu autoritatile germane competente. Romanii s-au intors in tara cu o cursa aeriana operata de o companie privata, pe…

- Contractul pentru proiectarea și execuția noii stații de metrou de pe Șoseaua Berceni, in valoare de circa 157 milioane lei, a fost atribuit firmei SOMET. Licitația a fost organizata de Primaria Sectorului 4, iar documentul a fost semnat pe 15 aprilie. Lucrarile au termen de finalizare 27 de luni de…

- In cadrul Inițiativei de Investiții pentru Combaterea Coronavirusului (CRII și CRII+), inițiata de Comisia Europeana, Ministerul Fondurilor Europene a susținut recent un set de masuri care sa permita combaterea concreta a efectelor negative ale pandemiei. „Pachetul de solicitari din partea…