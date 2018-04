Cine face jocurile în piața farmaceutică? Ultimii ani au fost infloritori pentru retailul farmaceutic, marile rețele dezvoltandu-se mai mult ca niciodata. Situatia de criza din sistemul sanitar, apetitul romanilor pentru pastile și afecțiunile de sezon au dus piața farma la un nivel record, iar estimarile pentru anul curent vizeaza atingerea pragului de 50 miliarde de lei. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

