Cine face cotele la pariurile sportive La pariurile sportive, totul se invarte in jurul cotelor. Pana sa aflu mai multe despre aceasta industrie, credeam ca ele reflecta fidel probabilitatea ca o selecție sa fie caștigatoare. Concret, 1.20 ar insemna ca pariul are șanse mari de reușita, 1.80 - șanse moderate, 2.50 - șanse mici ș.a.m.d. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiect de lege in Parlament, dupa scandalul Simfoniei Lalelelor: Profesorii vor avea interdicție in folosirea elevilor pentru manifestari dedicate politicienilor, iar susținerea de catre copii și elevi a unor acte artistice, culturale sau sportive in cadrul unor evenimente publice la care participa…

- Incepand cu data de 11 aprilie 2018, s-a anuntat ca Gondola Sinaia a revenit la programul de lucru normal, de extrasezon. Astfel, Gondola Sinaia va incepe programul cu publicul la ora 9.00 și va funcționa pana la ora 17.00; Gondola Carp va incepe programul cu publicul la ora 9.30 și va funcționa pana…

- In sport urmeaza o perioada in care vor avea loc o multime de evenimente printre care stabilirea ierarhiilor interne in campionatele de top ale Europei la fotbal, handbal,baschet, volei, hochei pe gheata, se disputa fazele finale ale competitiilor europene intercluburi la aceleasi discipline, iar in…

- Pariurile sportive sunt omniprezente și apar in toate conversațiile despre sport. Acesta este motivul pentru care toate ziarele, site-urile și programele de televiziune vorbesc despre pariuri sportive inainte de inceperea unui meci de fotbal. Fiecare zona a culturii sportive are personaje, ca și in…

- A existat o perioada in care pariurile sportive ii incomodau pe oameni. Nu cu foarte mult timp in urma, oamenii considerau pariurile activitați cu conotații negative. Din fericire, atitudinea generala fața de pariurile sportive s-a schimbat foarte mult de-a lungul anilor. Sigur, mai exista inca persoane…

- Companiile și instituțiile publice cu peste 50 de angajați urmeaza sa aiba „experți in egalitate de șanse”, potrivit unui proiect de lege adoptat de cabinetul Dancila. In realitate, aceștia nu au obiectul muncii, Consiliul pentru Combaterea Discriminarii primind, in 2016, doar noua sesizari pentru discriminare…

- Intr-un interviu acordat ProTV, șefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, Gratiela Draghici, a intrebat retoric de ce femeile nu pot fi “motostivuitor” sau barbatii “om de serviciu”. Dupa difuzarea interviului, intr-o postare pe Facebook, Draghici a precizat ca greșelile…

- Comisia Europeana urmeaza sa identifice Serbia si Muntenegru drept statele din Balcanii de Vest care au mari sanse sa adere la Blocul comunitar pana in 2025, potrivit unor oficiali europeni citati de site-ul agentiei Novinite.