Stiri pe aceeasi tema

- Directorul publicației Bellingcat, Christo Grozev, a scris pe Twitter ca doua surse aproapiate negocierilor Rusia-Ucraina i-au spus ca delegația rusa a propus ca Zelenskiy sa ramâna președinte de forma al Ucrainei, iar premier sa fie pus un om al Moscovei, Yuriy Boiko. Boiko este un…

- ”Nu-mi dați lecții despre situația refugiaților”, a spus Dominic Raab, viceprim-ministrul britanic.Acesta a subliniat nevoia de controale de securitate a noilor sosiți in Marea Britanie, ca parte a angajamentelor Guvernului de a-i ajuta pe cei care fug de invazia lui Vladimir Putin. Dominic Raab – al…

- Cel mai cunoscut site-ul de tip enciclopedie open source din lume este acuzat de „diseminare ilegala" a unor informații despre armata rusa, victimele civile ucrainene și operațiunile bancare ale Moscovei. Russia is also threatening to ban Wikipedia for an article called “Russian invasion of Ukraine…

- Companiile de tehnologie si de social media s-au confruntat cu presiuni pentru a raspunde la invazia de joia trecuta a Ucrainei de catre Rusia, care a dus la sanctiuni economice impotriva Moscovei impuse de guverne din intreaga lume. Nick Clegg de la Meta a declarat reporterilor in timpul unei conferinte…

- Ambasadorul ucrainean la Ankara, Vasil Bodnar, a cerut Turciei sa blocheze stramtorile Bosfor si Dardanele, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Potrivit unui pact din 1936, Ankara are control asupra celor doua stramtori si poate limita trecerea navelor de razboi daca este amenintata sau in timpul…

- Mii de oameni au ieșit, sambata, pe strazi in al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei. Aceștia afișau mesaje precum „Harkov este Ucraina” și „opriți agresiunea Rusiei”, in contextul in care țara se pregatește de o posibila ofensiva militara a Rusiei, transmite Reuters.