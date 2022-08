Stiri pe aceeasi tema

- Cuțitul este unul dintre acele instrumente de bucatarie de care avem nevoie indiferent de cat de mare este pasiunea noastra pentru gatit sau cat de des alegem sa petrecem timp in bucatarie. Totuși, chiar și atunci cand nu gatești in mod frecvent, un cuțit care nu este suficient de bun, nu doar ca nu…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va demara, in perioada urmatoare, actiuni de control pentru supravegherea pietei produselor alimentare si a unitatilor de alimentatie publica, a anuntat directorul general al institutiei, Paul Anghel.

- Comandamentul Maramureș, unul dintre cele 5 comandamente de control, special constituite de catre Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pentru sezonul estival 2022, a efectuat peste 40 de controale in magazinele și restaurantele din zonele turistice din Maramureș.

- Toata lumea are in bucatarie caserole de plastic, practice și eficiente pentru depozitarea mancarii. Ceea ce mulți nu știu este ca ascund toxine infricoșatoare. Chiar daca ai o dieta sanatoasa și naturala, este posibil sa te otravești cu substanțe chimice. Iata tot ce trebuie sa știi despre aceste recipiente.…

- Președintele SUA Joe Biden a criticat vineri hotararea Curții Supreme a SUA care a anulat decizia istorica Roe vs Wade privind avortul, afirmand ca sanatatea și viața femeilor americane sunt acum in pericol, informeaza Reuters.

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, recomanda consumatorilor sa respecte o serie de reguli in perioadele caniculare, pentru a preveni efectele negative asupra sanatatii. Conducerea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)…

- Judecatorii și procurorii beneficiaza de despagubiri acordate de la bugetul statului pentru situatia in care viata, integritatea corporala, sanatatea ori bunurile le sunt afectate in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea, potrivit unui proiect de hotarare inițiat de Ministerul…

- ANPC face un apel catre parinți avand in vedere ca ziua de 1 iunie se apropie. Se recomanda o atenție sporita la achiziționare anumitor jucarii. Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel anunța ca parintii trebuie sa achizitioneze intotdeauna jucarii…