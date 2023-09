Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodimir Zelenski l-a propus pe Rustem Umerov pentru funcția de ministru al Apararii pe timp de razboi, in condițiile in care Oleksii Reznikov și-a dat luni demisia. Rustem este șeful principalei agenții de privatizare din Ucraina. Candidatura lui Umerov trebuie sa fie aprobata de Parlament…

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, aflat in functie de la inceputul razboiului si l-a numit pe Rustem Umerov, un politician si om de afaceri cu origini in Crimeea.

- Rustem Umerov, care urmeaza sa-l inlocuiasca pe Oleksii Reznikov și va fi noul ministru al Apararii din Ucraina, este un membru important al comunitații tatare din Crimeea și a participat la negocierile sensibile cu Rusia, scrie The Guardian.

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, aflat in functie de la inceputul razboiului si l-a numit pe Rustem Umerov, un politician si om de afaceri cu origini in Crimeea.

- Ucraina intenționeaza sa iși mareasca producția de drone inca din aceasta toamna, a declarat duminica, 3 septembrie, ministrul ucrainean al Apararii, in contextul in care țara devastata de razboi efectueaza tot mai des atacuri cu drone pe teritoriul Rusiei, informeaza Reuters.Atacurile cu drone ucrainene…

- Ucraina va incepe in aceasta saptamana consultari cu Statele Unite cu privire la furnizarea de garantii de securitate pentru Kiev pana la finalizarea procesului de aderare la NATO, a declarat transmis seful de cabinet al presedintelui Volodimir Zelenskii, Andrii Iermak, relateaza Reuters. Discutiile…

- Ministerul rus al Apararii a transmis ca va considera toate navele care navigheaza la Marea Neagra catre porturi din Ucraina, incepand de joi, drept eventuali transportatori de incarcatura militara, relateaza CNN. Totodata, statele ale caror steaguri vor flutura pe aceste nave vor fi considerate implicate…

- Rusia a anuntat duminica ca Ucraina a incercat fara succes sa atace o nava ruseasca cu sase drone de mare viteza, in timp ce aceasta patrula in jurul unor conducte importante de gaze naturale din Marea Neagra, transmite Reuters. Nava ”Priazovie” desfasura ceea ce Ministerul rus al Apararii a spus ca…