Stiri pe aceeasi tema

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Smiley și-a gasit fericirea in brațele Ginei Pistol. Cei doi indragostiți s-au afișat in ipostaze romantice impreuna pe o rețea de socializare. Iata dovada ca prezentatorea de la Chefi la cuțite radiaza de fericire in preajma artistului.

- Ce se intampla intre Bia Khalifa și Bogdan Mocanu la scurt timp dupa ce blondina din showbiz-ul romanesc i-a spus "adio" lui Fulgy? Cei doi s-au intalnit, in urma cu cateva ore, chiar la Gala RXF, acolo unde s-au fotografiat mai tot timpul impreuna. Cum s-au postat pe rețelele sociale Bia Khalifa și…

- Andreea Balan a trait experiența vieții sale in America Express, unde și-a intrecut limitele și a facut echipa cu Andreea Antonescu. Vedeta a facut un gest special in amintirea competiției și a lansat o melodie, in care a scris tot ce a simțit de-a lungul lunilor in care a stat departe de casa.

- Accidentul feroviar din Grecia le-a adus sfarșitul a zeci de oameni, iar printre persoanele moarte s-a aflat și un roman din Braila. Un videoclip șocant arata cum Ionuț Culea și-ar fi prevestit moartea. Iata in ce ipostaze a fost filmat de un prieten, in urma cu doar doua luni.

- Andra Volos radiaza de fericire de cand este intr-o relație cu Lele. Cei doi indragostiți s-au afișat in ipostaze romantice pe o rețea de socializare. Indragitul manelist și iubita lui petrec clipe prețioase impreuna.

- Ipostaze stanjenitoare cu generalul Aleksandr Matovnikov, 57 de ani, adjunctul Forțelor Terestre ale armatei Rusiei și comandantul grupului operațional staționat in Belarus, au fost difuzate de mai multe canale de Telegram de la Moscova, relateaza publicația ucraineana Focus. Erou al Federației Ruse,…

- Andreea Balan s-a schimbat mult de cand s-a intors de la America Express. Jurata de la Te Cunosc de Undeva le-a impartașit prietenilor sai virtuali de pe rețelele sociale care este secretul evoluției sale. Diva a marturisit care este secretul ei. Transformarea prin care a trecut Andreea Balan, dupa…