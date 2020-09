CHIȘINAU, 8 sept- Sputnik. Interimatul funcției de director al ANSP va fi asigurat de Vasile Guștiuc, care activeaza in aceasta instituție din februarie 2018, in calitate de director adjunct. Guștiuc are 52 de ani și este inspector-șef sanitar de stat. Pana a veni la ANSP, Guștiuc a activat in calitate de medic-șef al Centrului de Sanatate Publica Orhei.

