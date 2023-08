Stiri pe aceeasi tema

- O polițista din Republica Moldova, aflata la volan sub influența alcoolului, a comis un grav accident rutier in orașul Singera de langa Chișinau, anunța presa din Republica Moldova. Puțin dupa miezul nopții, mașina condusa de polițista a lovit trei pietoni. In urma accidentului, o femeie de 30 de ani…

- Lumea sportului este in doliu! O campioana cunoscuta și indragita a murit intr-un grav accident rutier. In mașina se afla și fiului ei, in varsta de doar 10 luni. Impactul a fost unul puternic, iar tanara nu a avut șanse de supraviețuire. Sportiva s-a stins din viața la varsta de 31 de ani. 7 mașini…

- Tragedie imensa in sportul romanesc. Fotbalistul in varsta de 19 ani, Darius Sarbu, sportiv legitimat la ACS Petrosport, a fost implicat intr-un accident de circulație extrem de grav, care a dus la o tragedie șocanta. In urma coliziunii violente a vehiculului in care se afla cu un stalp, tanarul jucator…

- Darius Sarbu, legitimat la ACS Petrosport Ploiești, a murit duminica noapte intr-un accident de mașina. Un accident teribil de circulație a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in Ploiești, pe strada Mihai Bravu. O mașina condusa de un șofer de 18 ani a lovit un stalp și apoi a luat foc, informeaza…

- Federatia Romana de Rugby a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, decesul fostului jucator Stefan Stan la varsta de 35 de ani, dupa ce in 2019 suferise un accident rutier grav, conform Agerpres."Federatia Romana de Rugby anunta cu tristete si cu regret ca fostul jucator Stefan Stan, a incetat…

- Doi romani au murit, iar copiii lor sunt grav raniți in urma unui grav accident de circulație care a avut loc in dupa-amiaza zilei de miercuri, 16 august, pe autostrada Salonic-Serres. Parinții, in varsta de 45 și respectiv 48 de ani, au murit pe loc, iar cei doi copii, in varsta de șapte și 10 […]

- Un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc, marți dupa-amiaza pe DN 7 - Valea Oltului, in zona localitații Balota, din județul Valcea. O persoana și-a pierdut viața. Traficul rutier intre Valcea și Sibiu este blocat total.

- Accident cumplit in Vaslui! Un copil in varsta de 12 ani, din comuna Ștefan cel Mare, s-a stins din viața in aceasta dupa amiaza, dupa ce a fost lovit de o betoniera care și-a continuat drumul. Oamenii legii il cauta pe șofer.