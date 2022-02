Stiri pe aceeasi tema

- Niculina Stoican estem una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete de muzica populara din Romania. Artista traiește o frumoasa poveste de iubire alaturi de soțul ei Valentin Stanescu, insa, cantareața a trecut prin momente dificile atunci cand partenerul ei de viața a fost arestat. Care au…

- Un tanar britanic a parcurs cu bicicleta traseul de 3.870 de kilometri dintre Paris si Istanbul, cu scopul de a aduna fonduri pentru o organizatie caritabila. In Romania si Ungaria a trecut prin situatii neplacute, culminand cu o intalnire ciudata cu Politia.

- Un barbat negru de 25 de ani din Nevada a petrecut șase zile in inchisoare dupa ce a fost confundat de polițiști cu un suspect care avea același nume, dar era alb și avea varsta de doua ori mai mare, informeaza BBC.

- Kevin Strickland, un afro-american in varsta de 62 de ani, a fost exonerat de la executarea pedepsei si a fost eliberat marti de un tribunal din Missouri, dupa ce a petrecut 43 de ani in inchisoare din cauza unei erori judiciare, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Nu a existat nicio dovada materiala…

- O femeie din satul Arghira, comuna Preutești, și-a aflat joi pedeapsa finala pe care o are de executat dupa ce și-a omorat soțul in Sambata Mare de dinaintea Paștelui. Elena Balan are de executat o condamnare de 8 ani, sentința stabilita de judecatorii de la Curtea de Apel Suceava. Trebuie spus ca ...

- Impresarul lui Petrica Mațu Stoian, Doru Gușman, a facut acuzații dure la adresa Niculinei Stoican, spunand ca l-ar fi umilit des pe regretatul artist cat era in viața și ca din cauza umilințelor ei și a tensiunilor dintre ei, artistul a decis sa se pensioneze de la Ansamblul Maria Tanase, condus de…