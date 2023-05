Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat in Serbia, la aproximativ 60 de kilometri sud de Begrad, la doar o zi de la atacul armat de la scoala din capitala in urma caruia au murit noua persoane, potrivit The Guardian, citat de presa romana.

