- In urma scandalului de corupție care a zguduit județul Vaslui, reacția senatoarei Gabriela Crețu, soția șefului CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, este pusa sub lupa atenției publice. Intr-un reportaj realizat de echipa Pro TV, in cadrul emisiunii „Romania, te iubesc!”, senatoarea a avut o reacție extrem de…

- Cine este noul președinte al PSD Vaslui, dupa excluderea lui Dumitru BuzatuDumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean vaslui, a fost exclus din PSD, in urma deciziei luate in unanimitate de Consiliul Politic Național. Noul președinte interimar al PSD Vaslui este europarlamentarul Dragoș…

- Vineri seara, liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a anunțat o decizie ferma și urgenta, in cadrul unei conferințe online a Biroului Politic Național al PSD. Motivul? Un scandal care zguduie lumea politica romaneasca: vicepreședintele PSD și președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru…

- Procurorii DNA efectueaza perchezitii, vineri seara, la locuinta presedintelui Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu.Acesta a fost adus la domiciliul sau din localitatea Maraseni, comuna Stefan cel Mare. La fata locului este prezent si fiul acestuia, Tudor Buzatu, secretar de stat la Secretariatul…

