- „Au existat bariere rasiale și a fost o provocare sa fii acceptat ca japoneza”, a spus Carolina Shiino in lacrimi, intr-o japoneza impecabila, dupa ce a fost incoronata luni Miss Japonia, potrivit BBC.

- Echipa naționala de handbal masculin a Romaniei a obținut victoria in cadrul turneului internațional Trofeul Carpați Niro, dupa ce a invins echipa Georgiei cu un scor de 31-25 (14-14). Partida a avut loc vineri seara, desfașurandu-se la Pitești Arena. Efortul și performanța echipei romane au condus…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, "nu se poate multumi cu o victorie teritoriala limitata" si "a decis sa continue razboiul pana la victoria finala", a declarat seful diplomatiei UE, Josep Borrell, intr-un interviu acordat cotidianului The Guardian, noteaza Mediafax.Josep Borrell a avertizat ca…

- Romania a fost și va fi alaturi de Ucraina pana cand o sa obțina victoria impotriva Federației Ruse, a spus premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, aflat luni in SUA, intr-o discuție cu secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken.„Așa cum ați menționat dumneavoastra, Romania a fost și va fi alaturi de…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a descris luni pe presedintele ales al Argentinei, Javier Milei, drept un "neo-nazist", la o zi dupa victoria ultraliberalului in alegerile prezidentiale din aceasta tara, noteaza AFP.

- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), de guvernamant, a anunțat victoria candidaților sai la funcția de primar in primul tur al alegerilor locale, in 240 din cele 898 de orașe și localitati ale țarii, scrie vicepreședintele partidului, ministrul moldovean al infrastructurii și dezvoltarii Regionale,…

- Membri ai echipe presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski au declarat ca acesta este furios si ca se simte tradat de aliatii occidentali, care „l-au lasat fara mijloacele de a castiga razboiul, doar cu mijloacele de a-i supravietui”, relateaza Time. In schimb, Zelenski nu vrea orice fel de pace, intentioneaza…