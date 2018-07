Stiri pe aceeasi tema

- DupE unsprezece ore de cEutEri, salvamonti"tii au reu"it, duminicE diminea:E, sE recupereze trupul turistului care a murit dupE ce a cEzut intr-o prEpastie. Tragedia s-a petrecut ieri, in apropierea Varfului Moldoveanu din Mun:ii FEgEra".

- Tragedie pe munte. Un turist a murit "i un altul a fost rEnit intr-un incident care a avut loc sambEtE seara in Varful Moldoveanu, in Masivul FEgEra". Se pare cE bErbatul care "i-a pierdut via:a are 40 de ani, iar cealaltE persoanE care s-a accidentat este tot un bErbat.

- Un grav accident rutier a avut loc, in aceasta noapte, in judetul Constanta. Potrivit unui comunicat al Politiei Rutiere Constanta, la data de 21 iulie a.c., in jurul orei 21:17, un barbat a condus autoturismul marca Skoda Octavia pe DN 2A, in banda nr. 2 dinspre Mihail Kogalniceanu catre Constanta,Ajungand…

- Cantaretul Cezar Dinescu a murit intr-un accident cumplit. Un mal de pamant s-a surpat, iar artistul a cazut in raul Ialomița, potrivit Antena 3. Tragedia s-a petrecut sub privirile ingrozite ale prietenilor. Cezar Dinescu se afla la plimbare cu niște prieteni, cand malul raului s-a rupt, iar artistul…

- Tragedia s-a produs pe Drumul National 1 F, la intersectia cu Drumul Judetean 108 A, in localitatea Romanasi. Un sofer de 19 ani a ignorat indicatorul "Stop" si a intrat intr-o autoutilitara codusa de un barbat de 47 de ani. In urma impactului, o mama de 19 ani si copilul sau de doar 1 an…

- Tragedia s-a intamplat in localitatea Merisani, din judetul Arges. Tanarul a pierdut controlul volanului, din cauza vitezei excesive. Un alt sofer care se afla in trafic a sunat imediat la 112, iar echipajele de interventie au mers la fata locului. Medicii nu au mai putut face, insa, nimic…

- Au trecut aproape trei ani de zile de la tragedia din clubul Colectiv, in care au murit nu mai puțin de 65 de persoane, iar acum, la proces, Alin Anastasescu, unul dintre patronii unitații, a facut dezvaluiri halucinante.

- A murit academicianul Dinu C. Giurescu. Avea varsta de 91 de ani. A absolvit Facultatea de Istorie in cadrul Universitații din București in 1950, iar in 1968 a obținut titlu științific de doctor. A fost...