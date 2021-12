Stiri pe aceeasi tema

- TJ Miles, in varsta de 33 de ani este unul dintre concurenții echipei Faimoșilor de la „Survivor Romania” 2022. Miles nu a venit din Statele Unite ale Americii, ci este roman, chiar daca nu vorbește bine limba. A trait in Canada, iar in 2018 a venit in Romania, unde și-a deschis un service de mașini…

- Un barbat suspectat de implicare in uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi la consulatul saudit de la Istanbul, in octombrie 2018, a fost arestat marți pe aeroportul Charles de Gaulle, din Paris, in timp ce se pregatea sa se imbarce intr-un zbor spre Riad, relateaza BBC și Reuters. Potrivit unor surse…

- Prețurile la alimente au atins un nou record, ajungand la cel mai inalt nivel din iulie 2011. Cea mai mare creștere a fost la uleiurile vegetale, in timp ce la polul opus s-a aflat carnea, dupa cum se arata in raportul publicat de Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite (FAO).…

- Fiul Mihaelei Radulescu s-a mutat in America, acolo unde face ultimii doi ani de liceu. Ayan a insistat sa se mute din Monaco in Statele Unite ale Americii, pentru a merge la școala pe care și-o dorește, iar parinții sai au fost de acord. Recent, vedeta de la „Masked Singer Romania” a fost invitata…

- Violeta, fiica Andreei Marin, a fost vazuta in ultima perioada alaturi de mama ei la mai multe evenimente. Adolescenta a declarat in cadrul unui interviu ce o deranjeaza la mama sa, dar a vorbit și despre dorința de a se muta din Romania.Violeta, in varsta de 14 ani, este acum o adevarata domnișoara.…

- Serviciul de curierat Glovo vrea sa se extinda la Brașov, utilizand o tehnologie a viitorului pe care o folosesc deja in Statele Unite ale Americii mai multe companii care livreaza mancare sau alte bunuri. Potrivit BizBrașov, compania vrea sa implementeze in Brașov un proiect de livrare prin intermediul…

- Tik Tok a ajuns la peste 1 miliard de utilizatori, rețeaua sociala fiind tot mai populara. Spre exemplu, in Marea Britanie și in Statele Unite, TikTok a detronat YouTube. „Secretul este, clar, modul in care a fost gandita platforma, și anume sa scroll-ezi rapid printre videouri, de asemenea este foarte…