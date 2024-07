Stiri pe aceeasi tema

- Au decis sa se desparta, dar pare ca inca au ramas lucruri nespuse dupa ce au luat-o pe drumuri separate. Ce reacție a avut Bogdana de la Mireasa dupa ce Liviu a spus ca a suferit in relația cu ea. Ce a transmis fosta concurenta.

- Emisiunea „Mireasa”, sezonul 9, a ajuns la final! Cristina si Alexandru, Iuliana si Vlad, Maria si Stefan si Delia si Liviu sunt concurentii care cred in povestea lor de dragoste, spunand „DA” in direct, in fata ofiterului Starii Civile. Insa, telespectatorii au decis cine merita premiul cel mare in…

- Yana, fosta concurenta de la Mireasa sezonul 5, se numara printre fetele care au participat la castingul pentru ispitele feminine de la Insula Iubirii, sezonul 8. Tanara a facut dezvaluiri neașteptate despre veniturile sale.

- Antonia a fost eliminata de la Mireasa cu doar cateva zile inainte de Marea Finala. Fosta concurenta și Cristian Marinescu au implinit ieri trei luni de relație și, din nou, au fost separați.

- Nu și-a gasit jumatatea pe cand era in concurenta la Mireasa, dar cu siguranța soarele a rasarit pe strada ei, dupa ce a parasit competiția. Alexandra a participat in sezonul 5, iar de mai bine de un an formeaza un cuplu cu actualul iubit, care a cerut-o in casatorie la finalul lui 2023 la Paris. De…

- Veste importanta in casa Mireasa! Vlad și Catalina vor deveni parinți! Cei doi au facut anunțul in ziua in care implinesc un an de la cererea in casatorie! Fosta concurenta din sezonul 7 este insarcinata și urmeaza sa aduca pe lume un bebeluș!

- Alexandru, iubitul Cristinei, a fost eliminat din competiția Mireasa in gala de pe data de 10 mai 2024. De atunci, cei doi indragostiți nu s-au mai intalnit, numai Alexandru a fost cel care a putut sa iși urmareasca zilnic, iubita ramasa in competiție, pe micul ecran.

- Daria este fosta concurenta a emisiunii Mireasa, sezonul 8, și chiar daca nu mai poate fi vazuta la fel de des ca inainte pe micul ecran, tanara este activa in mediul online, acolo unde iși ține fanii la curent cu lucrurile care se intampla in viața ei.